الاتحاد السكندري: اكتشفنا إصابة 7 لاعبين من فريق الاتحاد بكورونا أثناء لقاء الأهلي.. واتحاد السلة: حدث خطأ!

قال عصام عبد العزيز، مدير النشاط الرياضي بالاتحاد السكندري، أن لاعبي الأهلي في فريق كرة السلة يعانون من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب on" المُذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت": لاعبو الأهلي الكبار كانوا يعانون من كورونا، واللجنة الأولمبية فاجأونا أنهم يريدون عمل مسحة لجميع الفرق التي تلعب في الصالات المغطاة.

وتساءل: لماذا يتم دعوة 16 فريقًا يلعبون في ملعبين؟ هذا أمر صعب، المهم أجروا المسحة أمس ليلاً، وانتهت المسحات لـ16 فريقًا في وقت متأخر، فطلبنا أن ننتظر يومًا حتى تأتي نتائج المسحات أولاً، فتم رفض الأمر.

وأوضح ان نتائج المسحات تأتي والمباريات تُلعب أو بعد انتهائها،معقبا: فوجئنا أننا لدينا 7 حالات كورونا وكان موقفا صعبا.

وتابع: المسحة جاءت في آخر 30 ثانية في المباراة أن هناك 7 حالات في فريق البنات، وكان موقف صعب جدا، كان الأفضل التأجيل يومًا.

بينما رد مجدي أبو فريخة، رئيس اتحاد السلة، عن الأزمة، قائلاً: حدث خطأ بالفعل، ويُجرى التحقيق لنرى من المتسبب فيه، لأنه كان لا يجب أن تُلعب المباراة قبل نتيجة المسحات.

واستكمل: عندما وصل لنا قرار اللجنة الأولمبية أمس بضرورة عمل مسحات لكل الفرق، نحن كنا نعمل باحتراز أن الفرق أجرت مسحتها سلفا، وكنا نتابع إجراءاتنا المعتادة في قياس درجات الحرارة فقط ونتيع الإجراءات الاحترازية، وعندا وصلنا الخطاب أمس من الأولمبية قررنا عمل المسحات.

وأوضح: "العدد كان كبيرًا وتأخرنا في عمل المسحات، وعندما وصلت النتائج جاءت متأخرة، كان من المفترض أن تقوم اللجنة الطبية ولجنة المسابقات بتأجيل المباراة لحين حضور نتيجة المسحات، ولكن لم يتواصلوا معي إلا بعد الأزمة، فحولنا الموضوع للتحقيق".

واختتم: "حدث أن هناك لاعبين من فريق سبورتنج أخرجوهم من الملعب أثناء المباراة بعد اكتشاف إيجابية عينتهم، ويتم التحقيق أيضًا".