بيراميدز: رمضان صبحي يتعرض لـ"إرهاب معنوي" من جماهير الأهلي..والمحللون يسخرون منه

قال عمرو بسيوني مدير لجنة التعاقدات بنادي بيراميدز، ان لاعب الفريق رمضان صبحي، مؤكدًا أنه يتعرض لإرهاب معنوي.

وقال "بسيوني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس": أروا بارينا مدرب شاب حصل على بطولات مع بوكاجونيور وفي السعودية وقطر، عمره يتجاوز الـ45 عامًا، قريب من اللاعبين ونأمل أن نحقق البطولات معه.

وأضاف ان رمضان موهبة مميزة، معقبا: قمنا بضمه من ناديه الإنجليزي وصنع ضجة إعلامية بسبب ارتباطه بالأهلي، هو أكثر اللاعبين الملتزمين ولم يفعل أي شيء إطلاقًا ولم يرتكب أي أخطاء.

وتابع: كنا نعلم أن الشائعات ستطوله وهو كان يعلم ذلك، هو لاعب كبير اعتاد على الضغوط وهو أكبر بكثير من هذه الضغوط عندما تعاقدنا معه كنا نتعاقد مع حاضر ومستقبل.

وأكد "بسيوني" أن الهجوم على رمضان صبحي وصل لمرحلة صعبة، وصل لإرهاب معنوي رهيب يتعرض له لاعب في هذا السن، هو لاعب منتخب مصر، وفي العالم كله الجميع يساعد المواهب لكن هنا لا يحدث ذلك، هل يُعقل أنه بعد ضم رمضان صبحي لبيراميدز بـ 4 أشهر يظل السؤال المعتاد (ما هو رأيك في انتقال رمضان صبحي لبيراميدز؟ هل هذا يُعقل!".

وأشار الي ان هناك محللون كبار في قناة أون تايم سبورت يتحدثون بشكل لا يجوز عن النادي وعن اللاعب والطموح، الجمهور من حقه أن يقول ما يريده، لكن أنا أتحدث عن رجل المفترض أنه محايد في قناة أون تايم، يحلل المبارايات ويستهزأ بكلمة الطموح.

واختتم مدير لجنة التعاقدات بنادي بيراميدز حديثه قائلا: ما يحدث مع رمضان صبحي إرهاب معنوي ليس طبيعيًا، وإذا زادت الأمور مائة مرة، فرمضان لا يبالي ونحن لا نبالي، اللاعب يعلم أهدافنا، هو مشروع النادي، لاعب الحاضر والمستقبل، وإن شاء الله نهاية الموسم يكون هناك حصد لجهد اللاعبين.