شوبير تعليقًا على أداءه أمام سيراميكا كيلوباترا: رمضان صبحي لسه مجاش لغاية دلوقتي

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، لم يظهر بالمستوي الفني المميز مع ناديه حتي الآن.

وأضاف "شوبير" خلال تقديم برنامج "ملعب on" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس" إن رمضان صبحي يفتقد للمساندة في بيراميدز مثلما كان يحدث معه في النادي الأهلي، مشيرا أن رمضان كان بيلعب بجوار علي معلول وجونيور أجاي.

وتابع: رمضان كان بيسانده في الأهلي معلول وأجايي، وأيضا عمرو السولية في خط الوسط، ولكنه بيراميدز لم يلقي أي مساندة من لاعبي خط الوسط، حتي الآن مثلما كان يحدث في القلعة الحمراء.

وأشار الي أن رمضان صبحي متأثر جدا بالسوشيال ميديا، والهجوم عليه بعد الرحيل عن الأهلي والانتقال لبيراميدز، موضحا أن صغر سنه وخبرته القليلة في التعامل مع هذه المواقف سبب هذا التشتييت.

وأختتم "شوبير" تصريحاته قائلا: رمضان صبحي لاعب مميز جدا، وقادر علي الرجوع لمستواه الفني المعروف والمميز.