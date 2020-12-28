شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو منتخب الشباب يخضعون لمسحة جديدة اليوم بفندق العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو منتخب مصر للشباب لمسحة جديدة اليوم الإثنين، بعدما جاءت المسحة التى خضعوا لها مؤخرا إيجابية لـ14 لاعبا بفندق العزل الصحى بينما جاءت سلبية للاعب واحد فقط، واستمرت أيضا المسحة إيجابية لمسئول المهمات، وانسحب منتخب الشباب من تصفيات بطولة أمم أفريقيا للشباب عقب تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين حيث وصلت الإصابات فى الفريق 17 لاعبا، ولم يستطع خوض مباراتى ليبيا وتونس فى البطولة لعدم وجود 15 لاعبا فى القائمة.

ويعلن اتحاد الكرة قراراته فى أزمة منتخب الشباب وانسحابه من بطولة شمال افريقيا المؤهلة لأمم افريقيا 2021 يوم الخميس المقبل، بعدما تسلمت لجنة تقصى الحقائق جميع التقارير المطلوبة من جميع الأطراف وعلى رأسهم جمال محمد على رئيس البعثة فى تونس وربيع ياسين المدير الفنى والدكتور وليد منظور طبيب المنتخب والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول ووليد ماهر القائم بأعمال المدير الادارى للمنتخب وعادل محفوظ مدير المنتخب.

و أجرى بعض أعضاء لجنة تقصى الحقائق باتحاد الكرة اتصالا هاتفيا بإبراهيم عادل لاعب بيراميدز وقائد منتخب الشباب الذى يتواجد في فندق العزل الصحى حاليا للإستفسار عن الأحداث في تونس التي حرمت المنتخب من المشاركة في البطولة الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021، ومنها عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية خلال الرحلة ما تسبب في تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين.