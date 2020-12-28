شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..الإنتاج الحربى يواجه سيراميكا ودياً استعداداً لمواجهة بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض عصر اليوم الاثنين فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار مباراة ودية مع نظيره سيراميكا على ستاد المصانع الحربية فى إطار استعدادات الفريقين لمنافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز ، وحقق الانتاج الحربى فوزه الاول فى المسابقة على حساب المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الرابعة للمسابقة ليحتل المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد 4 جولات حيث حقق فوز وتعادل وخسر مباراتين وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

ويحاول مختار مختار تجهيز لاعبيه لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى في الأسبوع الخامس للمسابقة المحلية.

وكشف مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، أن مباراة فريقه ضد المقاولون العرب، والتى فاز فيها فريقه بهدف نظيف، كانت صعبة للغاية والفريقين، قائلا، إن الفريق يمر بظروف صعبة، ومنذ تولى مهمة تدريب الإنتاج لم أمر بمثل هذه الظروف، وبدايتى دائما ما تكون أفضل من ذلك والمباراة كانت بها حدة بسبب هذه الظروف وكان يجب تقديم كرة أفضل من ذلك".

وأضاف مختار، فى تصريحات لاستدويو أون تايم سبورتس: "كنا الأفضل فى الشوط الأول وكانت لدينا فرص عديدة لم نستغلها وأحرزنا هدف الفوز بصعوبة، رغم كم الفرص المهدرة وتعاملنا بعصبية، لذا فقدنا معظم الفرص التى أتيحت لنا".

وتابع: "الحمد لله على المكسب والخروج بالثلاث نقاط، وهناك تناقض كبير بين أدائنا فى المباراة الماضية، التى كنا نتسيد المباراة فى الشوط الأول ولكن بسبب خطأ استقبلنا هدفا وخسرنا المباراة، ولدينا تقصير شديد من اللاعبين ومنى، وقد تكون قلة الخبرة سبب ذلك".

وقال مختار: "الظروف التى نمر بها فى منتهى الصعوبة وأتمنى أن يسير الفريق بشكل جيد فى الفترة القادمة، رافضا التعليق على نيته الاستقالة حال خسارة فريقه فى مباراة المقاولون، موضحا أن ناديه هادئ ولا يعانى من المشاكل التى تعانى منها الأندية الجماهيرية، وبدايته فى الموسم الحالى هى أسوأ بداية منذ توليه تدريب الإنتاج الحربي، وهى ما تسببت فى الضغط على بشكل كبير.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى الأخير ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.