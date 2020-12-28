اخبار مصر | مدرب بيراميدز يعدد مكاسبه من هزيمة سيراميكا كليوباترا

أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق الأول بنادي بيراميدز المصري أن الفوز على سيراميكا كليوباترا 1 / صفر اليوم الأحد في الدوري المصري كان مُهمًا للغاية، خاصة وأنه أول انتصار للفريق في المسابقة وجاء على حساب فريق قوي يمتلك مجموعة مميزة من النجوم في مختلف المراكز كما أن موقفه جيد في المسابقة بتحقيق انتصارين.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز اليوم الأحد :”بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية وكنا الأفضل في كل شيء ولكن مع الوقت تراجع الأداء بسبب الضغط العصبي والخوف من ضياع الانتصار بعد تسجيل هدف التقدم عن طريق علي جبر”.

وشدد على أن بيراميدز أتيحت له العدد من الفرص السهلة وضاعت بسبب الضغط الشديد، والتعجل في تحقيق الفوز.

وأضاف أن العمل لا يتوقف داخل النادي والفريق يعمل بصورة يومية على تصحيح الأخطاء التي يعاني منها، وأهمها عدم تسجيل الفرص السهلة وهو ما عانى منه بيراميدز خلال المباريات الأربعة الأولى، ومع مرور الوقت سيتحسن الأداء والفريق سيظهر بشكله المعتاد والمأمول.

وأوضح أن أهم شيء سعيد به هو الروح والعزيمة والمجهود داخل الملعب المبذول من جميع اللاعبين، خاصة أنه يسعى للأفضل دائمًا ويعمل مع الفريق بصورة جادة يوميًا للظهور بأفضل صورة مُمكنة، مشيرًا إلى أن أهم مشكلة تواجه الفريق مُتمثلة في غياب عدد كبير من العناصر عن فترة الإعداد لظروف مختلفة ومع توالي المباريات مستقبلًا سيظهر الوجه الأفضل لبيراميدز، موضحًا أن الأهم حاليًا هو الفوز والانتصار.