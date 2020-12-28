شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخضع لـ«رابيد تيست» قبل مواجهة غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الفريق الكروى الأول بنادى المصرى البورسعيدى، لتحليل «رابيد تيست» للكشف عن فيروس كورونا المستجد، الاثنين، وذلك في اطار البروتوكول الموضوع من جانب اتحاد الكرة، حيث يستعد الفريق لمواجهة فريق غزل المحلة، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدورى العام، والتى من المقرر اقامتها على استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

ويحتم البروتوكول الخاص باللجنة الطبية لاتحاد الكرة على كافة الفرق عمل مسحة أو تحليل «رابيد تيست» قبل أي مباراة بـ 48 ساعة للكشف عن فيروس كورونا في كل فريق، لتجنب تفشى الفيروس بين لاعبى الدورى العام.