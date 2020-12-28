شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يخضع لمسحة كورونا قبل مباراة البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الفريق الكروى الأول بنادى المقاولون العرب، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، الأثنين، وذلك في اطار البروتوكول الموضوع من جانب اتحاد الكرة، حيث يستعد الفريق لمواجهة فريق البنك الأهلى، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدورى العام، والتى من المقرر اقامتها على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.
ويحتم البروتوكول الخاص باللجنة الطبية لاتحاد الكرة على كافة الفرق عمل مسحة طبية أو تحليل «رابيد تيست» قبل أي مباراة بـ 48 ساعة للكشف عن فيروس كورونا في كل فريق، لتجنب تفشى الفيروس بين لاعبى الدورى العام.
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