شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يخضع لتحليل «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الفريق الكروى الأول بنادى الجونة، لتحليل «رابيد تيست» للكشف عن فيروس كورونا المستجد، الأثنين، وذلك في اطار البروتوكول الموضوع من جانب اتحاد الكرة، حيث يستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدورى العام، والتى من المقرر اقامتها على استاد خالد بشارة في الجونة.
ويحتم البروتوكول الخاص باللجنة الطبية لاتحاد الكرة على كافة الفرق عمل مسحة أو تحليل «رابيد تيست» قبل أي مباراة بـ 48 ساعة للكشف عن فيروس كورونا في كل فريق، لتجنب تفشى الفيروس بين لاعبى الدورى العام.
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