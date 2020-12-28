شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يجري تحليل «رابيد تيست» قبل مواجهة المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الفريق الكروى الأول بنادى البنك الأهلى، لتحليل «رابيد تيست» للكشف عن فيروس كورونا المستجد، الاثنين، وذلك في اطار البروتوكول الموضوع من جانب اتحاد الكرة، حيث يستعد الفريق لمواجهة فريق المقاولون العرب، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدورى العام، والتى من المقرر اقامتها على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.
ويحتم البروتوكول الخاص باللجنة الطبية لاتحاد الكرة على كافة الفرق عمل مسحة أو تحليل «رابيد تيست» قبل أي مباراة بـ 48 ساعة للكشف عن فيروس كورونا في كل فريق، لتجنب تفشى الفيروس بين لاعبى الدورى العام.
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