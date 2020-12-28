شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يجرى تحليل «رابيد تيست» استعدادًا للجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة، لتحليل «رابيد تيست» للكشف عن فيروس كورونا المستجد، الاثنين، وذلك في اطار البروتوكول الموضوع من جانب اتحاد الكرة، حيث يستعد الفريق لمواجهة الجونة، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدورى العام، والتى من المقرر اقامتها على استاد خالد بشارة في الجونة.

ويحتم البروتوكول الخاص باللجنة الطبية لاتحاد الكرة على كافة الفرق عمل مسحة أو تحليل «رابيد تيست» قبل أي مباراة بـ 48 ساعة للكشف عن فيروس كورونا في كل فريق، لتجنب تفشى الفيروس بين لاعبى الدورى العام.