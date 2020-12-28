شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يخمد ثورة صلاح داخل ليفربول بجلسة «تحديد المصير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «ميرور» الإنجليزية عن طلب يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بشأن رحيل محمد صلاح عن صفوف الريدز سواء للعملاقين ريال رمديد، أو برشلونة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد التقرير أن المدرب الألماني طلب من النجم المصري توضيح موقفه من الرحيل أو البقاء خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الأنباء القوية المترددة في الصحافة الرياضية الإسبانية عن انضمام «مو» لصفوف برشلونة الكتالوني أو النادي الملكي.

وأضاف التقرير أن المدرب الألماني سيعقد جلسة مع النجم المصري خلال الفترة القليلة المقبلة لمعرفة موقفه الحقيقي داخل صفوف الفريق الإنجليزي لوضع النقاط على الحروف سواء بالرحيل أو البقاء.

وقال التقرير إنه حتى الآن مازال يورجن كلوب يبحث آلية بقاء صلاح داخل صفوف الريدز، ومن المحتمل أن يقدم النادي الإنجليزي عرضا جديدا، سواء برفع القيمة المادية كأجر أسبوعي أو سنوي، لإقناعه بالاستمرار داخل فريق ليفربول حامل لقب البريميرليج الموسم الماضي.

وكان محمد صلاح خرج عن صمته خلال الفترة الماضية وتحدث لموقع «آس» الإسباني، كاشفا عن غضبه لعدم إرتداءه شارة القيادة خلال إحدى لقاءات دوري أبطال أوروبا خاصة في ظل غياب اللاعبين القدامى.

ورد كلوب بأسلوبين مختلفين على النجم المصري، الأول، قال: إن كل شئ مع محمد صلاح داخل ليفربول بخير وجيدة للغاية، ولا أعلم شيئا عن مفاوضات ريال مدريد وبرشلونة معه، فالنجم المصري يشعر براحة داخل كتيبة الريدز، ولكن سرعان ما تحولت تصريحات المدرب الألماني أيضا للصحافة الإنجليزية بشأن النجم المصري، لنجدها مساء أمس، ما بين السخرية، والتخلي عن «مو».