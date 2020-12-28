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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميسي: أنتظر انتهاء الموسم لحسم مصيري مع برشلونة.. البقاء أو الرحيل

الإثنين 28 ديسمبر 2020

الخليج 365

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الإسباني أنه ينتظر إلى نهاية الموسم الجاري لحسم مصيره مع النادي الكتالوني.



وقال ميسي في حديث مطول مع قناة ”لا سيكستا“ الإسبانية: ”أنتظر انتهاء الموسم ثم أقرر إما البقاء أو الرحيل“.

وظل مستقبل ميسي مع برشلونة مجهولا منذ مطالبته بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ويرتبط اسم صاحب الـ33 عاما، بالانتقال إلى أحد أبرز الأندية الأوروبية بعد نهاية عقده مع ”البارسا“ في يونيو المقبل، من بينها باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وأضاف ميسي: ”يتحدث الكثير من الناس دون معرفة أي شيء. يصدقهم الناس لأنهم من ينشر الأخبار على التلفزيون أو في الصحف، لم أحدد مستقبلي حتى هذه اللحظة“.

وبسؤاله عن إمكانية الرحيل عن برشلونة في يناير المقبل قال: ”لن أغادر الآن، أفكر فقط في إنهاء الموسم مع برشلونة والفوز بالألقاب“.

ميسي يفتح النار على بارتوميو

من جهة أخرى فتح ميسي النار على جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق، متهمًا إياه بأنه خدعه في الكثير من الأشياء، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يكون مجهول الهوية.

وقال ميسي: بارتوميو بدأ محاولة جعلي أبدو مثل الرجل الشرير في الأفلام، هذا ما شعرت به، بعد أن صرحت بأنني استفدت من كل ما منحني إياه النادي واستحقه على ما فعلته، ثم جاءت اللحظة التي اعتقدت فيها أنني قد أكملت دورتي هناك، وأنني أحتاج إلى التغيير، وأنني بحاجة إلى الخروج من كل ذلك.

وأضاف: ”انتقلت من مرحلة الكلام الودي وجعلت الأمور رسمية، قمت بإرسال بروفاكس للنادي فخلال 6 بعد أن تجاهل الرئيس بارتمويو طلبي للرحيل“.

كما انتقد ميسي رئيس برشلونة الحالي قائلا: ”لم يكن ينبغي عليه أن يقول إنه يرغب في بيعي، هذا أمر خاطئ تماما، ولا أتواصل معه أو أي من المرشحين“.

علاقته بكومان وزملائه

وبالانتقال للحديث عن علاقته بالهولندي كومان مدرب الفريق وزملائه داخل برشلونة قال ميسي: ”المدرب الهولندي شخص جاد جدا، ويعلم ما يريد من أجل النادي والفريق، هو يقوم بواجبه بصورة جيدة“.

وأضاف: ”هو أيضًا يعمل في ظروف صعبة لأن لدينا العديد من اللاعبين الجدد، شيئًا فشيئًا سيخلق تجانسًا داخل الفريق“.

وبسؤاله عن العلاقة بزميله أنظوان جريزمان قال: ”على ما يرام لم وليس صحيحًا أنني لم أرغب في التعاقد معه لا توجد مشكلة معه“، مؤكدًا أنه يتخذه رفيقًا في بعض الأحيان.

وطالب ميسي إدارة برشلونة الجديدة بجلب أسماء مميزة في الموسم المقبل كي يستطيع الفريق العودة لمنصات التتويج مرة أخرى قائلا: ”من دون أسماء جيدة من الصعب المنافسة على البطولات“.

بسؤاله عن إمكانية رحيله إلى العاصمة مدريد واللعب للريال أو أتلتيكو قال: ”من المستحيل بالنسبة لي أن أذهب إلى ريال مدريد أو أتلتيكو، برشلونة هو حياتي، أنا هنا منذ أن كان عمري 13 عاماً، عشت في برشلونة أكثر مما عشت في بلدي الأرجنتين، لدي قصة حب مع برشلونة المدينة والنادي“.

ووجه ميسي رسالة إلى جماهير برشلونة قائلا: ”لا أعرف ما إذا كنت سأرحل أم لا، لكن إذا حدث أود الرحيل بأفضل طريقة وأن أكون قادرًا على العودة إلى النادي في المستقبل، برشلونة أكبر بكثير من أي لاعب ”.