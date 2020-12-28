شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يخضع لمسحة كورونا قبل مواجهة البنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع فريق المقاولون العرب للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الاثنين، استعداداً لمواجهة البنك الأهلى الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام، ومن المقرر أن يخضع المصابون التسعة بكورونا بصفوف الفريق للمسحة أملاً فى تحول نتائجهم بعد غيابهم منذ فترة طويلة عن المشاركة.

وواصل مسئولو المقاولون العرب حملات التطهير الشاملة داخل قلعة الجبل الأخضر بهدف التصدى لفيروس كورونا، والذى أصاب 9 لاعبين دفعة واحدة وحرمهم من المشاركة مع الفريق فى مباراة النجم الساحلى التى أقيمت بمنافسات ذهاب دور الـ 32 الأول بالكونفدرالية الأفريقية، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وشملت حملة التعقيم التى قام بها النادى، صالة الجيم، والملعب الفرعى الخاص بتدريب الفريق، وكذلك المسجد، وغرف خلع الملابس، حرصاً على سلامة اللاعبين.

وجدد مسئولو المقاولون العرب الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق رغم التعرض للهزيمة الثالثة على التوالى بالدورى العام، عقب الخسارة من الزمالك ووادى دجلة ثم الإنتاج الحربى، حيث استقر ذئاب الجبل فى المركز الأخير بجدول المسابقة بدون نقاط، وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على الكرة، أن الغيابات التى ضربت الفريق بسبب كورونا كانت السبب الرئيسى فى تراجع المستوى.

وفى الوقت نفسه يجهز المقاولون العرب فادى نجاح لقيادة دفاع الفريق فى المباراة المقبلة أمام البنك الأهلى بعد تعافيه من إصابة الكاحل التى عانى منها فى الأيام الماضية.