شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يختتم استعداداته لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق أسوان، بقيادة سامى الشيشينى مدرب أبناء الجنوب، استعداداته، اليوم الأثنين، فى معسكره المقام بالقاهرة، استعداداً لمواجهة النادى الإسماعيلى ضمن منافسات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى العام، والتى تجمع الفريقين غداً الثلاثاء على استاد بتروسبورت، حيث يبحث أبناء الجنوب عن استعادة طريق الانتصارات بعد السقوط فى هزيمتين متتاليتين أمام المصرى والجونة.

ويعمل الشيشينى على معالجة الأخطاء الدفاعية قبل مواجهة النادى الاسماعيلى المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الخامس، وشدد الشيشينى على أهمية عدم التعرض لخسارة جديدة فى تلك المباراة بعد الخسارة فى آخر جولتين أمام المصرى والجونة.

واستبعد الجهاز الفنى لأسوان فكرة ضم لاعبين من الأهلى أو الزمالك ممن يستغنى عنهم القطبين خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة، نظراً لأسعارهم التى تعتبر عالية وعقودهم التى لا تقل عن مستوى معين يفوق ميزانية أبناء الجنوب.

وأكد الشيشينى فى وقت سابق أن ميزانية شراء لاعبى أسوان مطلع الموسم لم تتجاوز 14 مليون جنيه، وهذا مبلغ أقل بكثير من مبالغ شراء أندية صاعدة.

وعن إمكانية استعارة لاعبين من الأهلى والزمالك فى الشتاء، قال مدرب أسوان: بالتأكيد لا، هذا مستحيل، كم يتقاضى هؤلاء اللاعبون فى أنديتهم حتى نستطيع تحمل رواتبهم؟ نحن نشترى اللاعبين المنتهية عقودهم فقط".

ويمتلك أسوان فى رصيده 6 نقاط بعد الفوز فى أول مباراتين بالدورى على حساب إنبى وطلائع الجيش، يحتل بهم المركز الرابع فى مسابقة الدورى العام.

ويغيب سامى الشيشينى عن دكة بدلاء أسوان فى اللقاء المقبل، ذلك بعد تعرضه للطرد فى مباراة الجونة، بعد اعتراضه على قرار حكم المباراة الذى احتسب رمية تماس للجونة كانت من وجهة نظر مدرب أسوان أنها لصالح فريقه.