شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الأهلى يخضعون لمسحة جديدة لكورونا اليوم بعد إيجابية العينة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع ثلاثي فريق الكرة بالنادي الأهلي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة لمسحة طبية جديدة اليوم الاثنين، للتأكد من تعافيهم من فيروس كورونا وتحول عينتهم من إيجابية إلى سلبية وعودتهم لمران الأهلي أو استمرار إيجابية العينة الخاصة بهم.

وكشف الدكتور محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى، عن استمرار إيجابية عينة ثلاثى القلعة الحمراء المصاب بكورونا بعد المسحة التي خضعوا لها يوم الجمعة الماضي، ليتأجل قرار عودتهم للمشاركة في تدريبات الفريق الأحمر، وخضع ثلاثي الأهلي لمسحة كورونا ، للكشف عن حالتهم الطبية، قبل أن تثبت المسحة الأخيرة عدم تعافيهم من كورونا، وإرجاء عودتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.

ويغيب ثلاثى الأهلى السولية وأفشة وربيعة عن المشاركة فى مباراة الاتحاد السكندرى، يوم الاثنين المقبل والمؤجلة من الجولة الثالثة بالدوري صعبا مع عدم تعافيهم من الفيروس المستجد، على أن يخصص لهم الجهاز الفني برنامج تأهيل لعدم جاهزيتهم الفنية بعد تعافيهم من الإصابة وعودتهم للتدريبات.

وغاب ثلاثي الأهلي عن السفر مع الأهلي إلى النيجر لمواجهة سونيدب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي فاز فيها المارد الأحمر بهدف نظيف.

وعانى الأهلي من الغيابات في الفترة الأخيرة بسبب ضحايا كورونا والإصابات التي يعاني منها بعض اللاعبين.