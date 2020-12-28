شكرا لقرائتكم خبر عن سوهاج يواجه الألومنيوم وبترول أسيوط مع الدخان بالجولة السادسة للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم 24 مباراة فى الجولة السادسة للمجموعات الثلاث بدورى القسم الثانية فى نفس التوقيت، حيث فضلت لجنة المسابقات إقامة مباريات كافة المباريات فى يوم واحد على أن تقوم بالتعديل بداية من الأسبوع المقبل لإقامة كل مجموعة فى يوم منفصل.

ففى المجموعة الأول يستضيف بترول أسيوط صاحب المركز الخامس برصيد 9 نقاط نظيره الشرقية للدخان صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف عن المتصدر برصيد 10 نقاط فى لقاء صعب للفريقين يسعى فيه الجهازين الفنيين لتحقيق الفوز للاستمرار فى المنافسة على الصعود للأضواء، بينما يستدرج سوهاج صاحب المركز الثامن برصيد 8 نقاط فريق الألومنيوم صاحب المركز الثانى برصيد 10 نقاط فى لقاء يصعب التكهن بنتيجته .

كما يستضيف الإعلاميين صاحب المركز السابع برصيد 8 نقاط مع المنيا صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط فى أقوى مباريات المجموعة نظرا لقوة الفريقين فأصحاب الأرض يحاولون خطف الثلاث نقاط من أجل الانقضاض على صدارة المجموعة، بينما يحاول أبناء شديد قناوى العودة للانتصارات بعد الهزيمة المفاجئة على ملعبهم أمام الفيوم بهدفين مقابل هدف.

وفى إطار مباريات نفس المجموعة يلتقى بنى سويف مع طهطا، ديروط مع شبان قنا، الفيوم وأسمنت أسيوط، وكيما أسوان مع مركز شباب سمسطا، وقنا مع تليفونات بنى سويف .