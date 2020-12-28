شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو جريشة»: رضوان شريفي خضع لعملية شفط دهون قبل إحدى المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صلاح أبوجريشة، إن الجزائري رضوان الشريفي، لاعب الإسماعيلي، قام بعملية شفط للدهون قبل إحدى المباريات بسبب الوزن الزائد.

وأضاف نجم الإسماعيلي السابق: «الفريق الكروي للدروايش سيستفيق بشكل جيد حال استمرار محمد وهبة على رأس الجهاز الفني للدراويش».

وأكد في تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد، أنه لم يقصد الهجوم على مجلس إدارة الإسماعيلي انتقاما من أحد، ولكن محاولة منه لتحسين وضع الفريق.