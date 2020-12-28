شكرا لقرائتكم خبر عن علي أبو جريشة: مشكلة الدروايش في مجلس إبراهيم عثمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال على أبوجريشة، أسطورة الإسماعيلي، إن مشكلة الدروايش حاليا ليست في المدرب أو اللاعبين، ولكنها تكمن في مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان.

أضاف أبوجريشة أن من ضمن أسباب انخفاض مستوى لاعبي الإسماعيلي، عدم شعورهم بالآمان، فضلا عن عدم صرف مستحقاتهم المالية بصورة منتظمة.

وكتب أبوجريشة روشتة علاج للإسماعيلي خلال الفترة المقبلة، وقال لا بد أن يقوم مجلس إدارة الإسماعيلي بالتعاقد مع صفقات سوبر خلال الميركاتو الشتوي.