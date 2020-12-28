شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح: «الأسوأ في لقاء وست بروميتش» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ريد ليفربول» عن إطلاق بعض جماهير الريدز الانتقادات للنجم المصري محمد صلاح، وألكسندرأرنولد، لضعف أدائهما خلال لقاء وست بروميتش، الذي أقيم مساء الأحد، وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأكد التقرير أن اللاعبين لم يقدما الكثير من الأداء الفني الجيد المشهود لهما خلال الفترة الماضية سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا أو كأس إنجلترا.

ونشر أحد المغردين المنتمين لليفربول تعليقا على أداء الثنائي، وقال: «كان مو وأرنولد أسوأ اللاعبين على أرض الملعب»، فيما قال آخر: «كان صلاح فظيعا فظيعا اليوم، اعتقدت أن الجميع كانوا فقراء اليوم، أرنولد، كان بعيد عن مستواه منذ إصابته، ومو لا يبدو مهتما».

وقال أحد المشجعين: «أعتقد أنه من بين جميع اللاعبين اليوم، كان ترينت وصلاح الأسوأ، كان هذا مؤلما لمشاهدته، على الرغم من كل الأخطاء التي ارتكبناها، أعتقد أن ترينت كان أسوأ لاعب على أرض الملعب اليوم، دمر كل هجوم ولم يرغب أبدا في الركض».

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