شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي: لا أصدق أن مارادونا توفي حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث ليونيل ميسى، نجم برشلونة، عن وفاة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، وشعوره عقب علمه بنبأ وفاة مثله الأعلى.

وقال ميسى في حوار تليفزيونى تناقلته الصحف العالمية: «لقد علمت بوفاته برسالة من والدي، وكان جنونا، حيث لم يتوقع ذلك أحد، ولا يمكن تصديق ذلك إلى اليوم، لقد كان شيئا فظيعا».

وأضاف: «لا أريد أن أفكر في جنازتي وتكرار ما حدث مع مارادونا، فما حدث معه طبيعيا وهو يستحق كل شيء، وأنا لا أفكر في الموت، واحتفظت بقميص مارادونا في نيولز أولد بويز واعتقدت أن الوقت قد حان لإظهاره في ذلك اليوم، أثناء الاحتفال بالهدف».

وعن أراء مارادونا السياسية، قال: «الجميع أحرار في التعبير عن آرائهم والقيام بما يريدون، وبالتأكيد لا يحب الجميع مارادونا، ولا أحب الحديث عن السياسة، وأحيانا يبدو الحزب السياسي مثل مباراة كرة القدم، وهذا يحدث في الأرجنتين».