شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي: شائعات غرفة خلع الملابس تغضبني.. ولا توجد أزمة مع جريزمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن غضبه من الشائعات التي تطلق عليه بأنه المتحكم الرئيسي في غرفة ملابس البارسا، كما شدد على صعوبة عودة البرازيلي نيمار إلى الفريق بسبب الظروف المادية الصعبة.

وقال ميسي، خلال حوار تليفزيونى تناقلته الصحف العالمية: «لقد قالوا إن ميسي يسيطر على غرفة الملابس، وهذا أزعجني، وكثيرون يعتبرون ذلك أمرا مفروغا منه، والناس يصدقون ما يخرج في الصحف والتلفزيون، ويقولون ذلك في برشلونة وفي المنتخب الوطني أنني أجعل أصدقائي يلعبون، كومان كان جادا جدا، وهو يقوم بالأمر بشكل جيد للغاية، وحقق نجاحا كبيرا، وهناك شباب والفريق يتطور».

وأضاف: «أفضل عدم وضع نفسي بجانب أي مرشح لرئاسة النادي، حيث سيكون الموقف صعبا جدا، وآمل أن يقوم الفائز بعمل جيد لوضع هذا النادي في المكان الذي يستحقه، ولم أتحدث مع أي مرشح، سيكون من الصعب إحضار لاعبين جيدين لأنه لا يوجد مال، وضم نيمار أمر معقد للغاية، فكيف سيدفع النادي لباريس سان جيرمان؟ الرئيس الجديد يجب أن يكون ذكيا للغاية في تعامله مع كل شيء».

وأشار: «أتحدث مع لويس سواريز كل يوم تقريبا، وتحدثنا عن القرعة، ولم يرغب أي منا في مواجهة بعضنا البعض، حتى لو لم نكن في أفضل حالاتنا فنحن نحترم بعضنا، ليس لدي مشكلة مع جريزمان، وتم توضيح الأمر أكثر من اللازم، وعلاقتنا جيدة، وليس هناك أي مشاكل من أي نوع، تحدثت مع جوارديولا عن كيف تسير الأمور، لكن ليس حول ما إذا كنا سنعمل معا مرة أخرى، وهو المدرب الذي علمني كيف تسير المباراة، وكان حظي سيئا في الحديث عن جوارديولا وإنريكي، فهما الأفضل في مسيرتي، ووجودهما جعلني أتطور بسرعة».