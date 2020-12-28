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ميسي: أرغب في عيش تجربة بالدوري الأمريكي.. وسأعود للعيش في برشلونة

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن إمكانية رحيله عن صفوف البارسا بنهاية الموسم الحالي، مشيرا إلى أنه يود العودة بعد الاعتزال للعمل في النادي.

وقال ميسي، خلال حوار تليفزيونى تناقلته الصحف العالمية: «ليس لدي أي شيء واضح حول مستقبلي حتى نهاية العام، وسأنتظر حتى نهاية الموسم، وأركز على الحصول على الألقاب وليس أشياء أخرى، أعلم أن هناك الكثير من الأشخاص الذين مازالوا يحبونني ويريدون مني الاستمرار في النادي، وأعلم أيضا أن آخرين ليسوا كذلك بعد ما حدث، وسأبقى للعيش في برشلونة وأريد أن أكون في النادي مرة أخرى بطريقة ما».

وأضاف: «لقد قلت دائما إنني أرغب في عيش تجربة بالدوري الأمريكي، لكن هذا ليس الوقت المناسب، ولا أفكر كيف سينتهي الموسم، واليوم ليس من الجيد أن أقول ما سوف أفعله لأنني لا أعرف أيضا، لم أكن حقا في المكان الذي أردت أن أكون فيه، وكان من الصعب بالنسبة لي التكيف مع غرفة الملابس بعد ما حدث، فهناك العديد من الأشخاص الجدد، وثقافات مختلفة، ومن المستحيل أن أرحل إلى أو أتلتيكو».

ونوه: «لا أعرف ما إذا كنت سأرحل أم لا، ولكن إذا رحلت أود الرحيل بأفضل طريقة، وسأعود للعيش في المدينة والعمل في النادي بعد ذلك، وبرشلونة أكبر بكثير من أي لاعب، وآمل أن يأت الرئيس الجديد بعمل جيد».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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