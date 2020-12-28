شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي: أرغب في عيش تجربة بالدوري الأمريكي.. وسأعود للعيش في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن إمكانية رحيله عن صفوف البارسا بنهاية الموسم الحالي، مشيرا إلى أنه يود العودة بعد الاعتزال للعمل في النادي.

وقال ميسي، خلال حوار تليفزيونى تناقلته الصحف العالمية: «ليس لدي أي شيء واضح حول مستقبلي حتى نهاية العام، وسأنتظر حتى نهاية الموسم، وأركز على الحصول على الألقاب وليس أشياء أخرى، أعلم أن هناك الكثير من الأشخاص الذين مازالوا يحبونني ويريدون مني الاستمرار في النادي، وأعلم أيضا أن آخرين ليسوا كذلك بعد ما حدث، وسأبقى للعيش في برشلونة وأريد أن أكون في النادي مرة أخرى بطريقة ما».

وأضاف: «لقد قلت دائما إنني أرغب في عيش تجربة بالدوري الأمريكي، لكن هذا ليس الوقت المناسب، ولا أفكر كيف سينتهي الموسم، واليوم ليس من الجيد أن أقول ما سوف أفعله لأنني لا أعرف أيضا، لم أكن حقا في المكان الذي أردت أن أكون فيه، وكان من الصعب بالنسبة لي التكيف مع غرفة الملابس بعد ما حدث، فهناك العديد من الأشخاص الجدد، وثقافات مختلفة، ومن المستحيل أن أرحل إلى ريال مدريد أو أتلتيكو».

ونوه: «لا أعرف ما إذا كنت سأرحل أم لا، ولكن إذا رحلت أود الرحيل بأفضل طريقة، وسأعود للعيش في المدينة والعمل في النادي بعد ذلك، وبرشلونة أكبر بكثير من أي لاعب، وآمل أن يأت الرئيس الجديد بعمل جيد».