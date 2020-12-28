شكرا لقرائتكم خبر عن «بيلد»: ألابا لم يحسم انتقاله إلى ريال مدريد حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفت صحيفة «سبورت بيلد» اتخاذ الدولي النمساوي ديفيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ، قرار نهائي بشأن مستقبله حتى الآن، مشيرة إلى عدم نيته حسم قراره في الأيام القليلة المقبلة، وذلك في ظل امتلاك ألابا خيارات عديدة في ظل اهتمام عدة أندية بضمه، بخلاف النادي الملكي، مما يجعله في حاجة لبعض الوقت لاتخاذ القرار الأنسب له.

وخلال الفترة الماضية، تعددت التقارير حول مستقبل ديفيد ألابا، الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي، وظهرت تقارير صحفية في الساعات الماضية تفيد باتفاق ألابا مع ريال مدريد على الانتقال للفريق الملكي بعقد لمدة 3 سنوات في صيف 2021.

وفى بداية يناير المقبل، يحق لديفيد ألابا التوقيع لأي ناد دون موافقة بايرن ميونخ، ولا يزال هناك باب مفتوح أمام العملاق البافاري، حيث يمكن للطرفين أن يتوصلا لاتفاق بشأن تجديد التعاقد في أي وقت.

يذكر أن إدارة النادي البافاري سحبت عرضها الأخير لتجديد عقد ألابا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعدما تأخر اللاعب في الرد عليه وحسم قراره، مما فتح الباب أمام رحيله بنهاية الموسم.