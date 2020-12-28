شكرا لقرائتكم خبر عن مودريتش يعود من الإصابة ورودريجو يغيب عن ريال مدريد حتى مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد لوكا مودريتش، لاعب وسط فريق ريال مدريد، وأحد اهم لاعبيه خلال الفترة الأخيرة للتدريبات بعد تعافيه من الآلام التي عانى منها، خلال الأيام الماضية وأبعدته عن مباراة إيبار.

واستأنف ريال مدريد تدريباته عقب الراحة التى حصل عليها الفريق بسبب عطلة أعياد الميلاد، وكان البرازيلي رودريجو هو الغائب الوحيد عن الفريق، ويستعد الميرنجى لخوض مباراة إلتشي الأربعاء المقبل فى الدورى الإسبانى.

واستقبل مدرب الفريق، زين الدين زيدان، لاعبيه بخبر سيء وهو غياب رودريجو حتى مارس المقبل على الأقل، بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، والتي أثرت على أحد أوتار الركبة خلال مواجهة غرناطة.