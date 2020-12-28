شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو جريشة»: الإسماعيلي يدار بشكل فردي.. والأعضاء يعلمون القرارات من الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صلاح أبوجريشة، نجم الإسماعيلي السابق، إن الإسماعيلي يدار بشكل فردي وأعضاء المجلس يعلمون القرارات من وسائل الإعلام.

أضاف أبوجريشة أنه يتمنى استمرار محمد وهبة، المدير الفني لفريق الإسماعيلي الحالي، مع الدراويش خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه يتمتع بإمكانيات فينة عالية.

وأكد خلال تصريحاته المتلفزة، الأحد، أن الإسماعيلي يعاني بقوة خلال هذا الموسم نظرا لكثرة المشاكل الكروية والفنية داخل الفريق منذ بداية الموسم.