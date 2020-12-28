شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يواجه زد وبتروجت يستضيف السويس بالجولة السادسة للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم 24 مباراة فى الجولة السادسة للمجموعات الثلاث بدورى القسم الثانى فى نفس التوقيت، حيث فضلت لجنة المسابقات إقامة مباريات كافة المباريات فى يوم واحد على أن تقوم بالتعديل بداية من الأسبوع المقبل لإقامة كل مجموعة فى يوم منفصل.

ففى المجموعة الثانية يحتضن استاد حسن الشاذلى بميت عقبة أقوى مباريات الجولة عندما يحل زد المتصدر برصيد 11 نقطة ضيفا ثقيلا على الترسانة صاحب المركز التاسع برصيد 6 نقاط فى لقاء صعب للفريقين فأصحاب الأرض يحاولون تحقيق الفوز الأول على ملعبهم بعد الهزيمة الأخيرة أمام منتخب السويس للمضى قدما نحو العودة لدائرة المنافسة من جديد ، بينما يسعى أبناء أسامة نبيه للخروج بنتيجة إيجابية لمواصلة الصدارة خاصة بعد النتائج وتحقيق ثلاث انتصارات متتالية .

كما يستضيف القناة بقيادة تامر مصطفى نظيره النصر المترنج بالإسماعيلية في لقاء يبحث فيه أبناء الإسماعيلية عن الفوز ، بينما يحاول أبناء النصر لتحقيق المفاجأة وتعويض ما فاتهم بعد الهزيمة الأخيرة على ملعبهم أمام طنطا بأربعة أهداف مقابل هدف ، كما يستضيف بتروجت صاحب المركز السادس برصيد 7 نقاط نظيره السويس صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة يلتقى السكة الحديد مع الداخلية ، النجوم مع الزرقا ، كوكاكولا مع جمهورية شبين ، بورتو مع سرس الليان ، طنطا مع المريخ.