شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يستضيف الأوليمبى فى صراع على زعامة المجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم 24 مباراة في الجولة السادسة للمجموعات الثلاث بدورى القسم الثاني في نفس التوقيت حيث فضلت لجنة المسابقات إقامة مباريات كافة المباريات في يوم واحد على أن تقوم بالتعديل بداية من الأسبوع المقبل لإقامة كل مجموعة في يوم منفصل، ففى المجموعة الثالثة يستضيف بلدية المحلة على ملعبه نظيره الأوليمبى المنتشى في لقاء جماهيرى من نوع خاص ، فأبناء المحلة بدأوا المسابقة بشكل جيد ثم ساءت نتائجهم بعض الشئ وتعادلوا في آخر لقائين أمام الحمام والمنصورة لذا يأمل رمضان السيد المدير الفني للفريق للعودة للإنتصارات من جديد ، بينما يحاول أحمد سارى لمواصلة الانتصارات بعدما نجح في تحقيق الفوز في اللقاءين الأخيرين ورفع رصيده إلى 11 نقطة خلف أبو قير للأسمدة المتصدر برصيد 13 نقطة.

وعلى ملعبه يستضيف أبوقير للأسمدة المتصدر نظيره مالية كفر الزيات مفاجأة المجموعة صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط ، كما يلتقى فاركو بقيادة مجدى عبد العاطى مع كفر الشيخ بقيادة عبدالفتاح عبد الرازق في لقاء لا بديل عن الفوز للفريق المستضيف في ظل تراجع النتائج وابتعادهم عن المنافسة حيث يحتل المركز العاشر برصيد 5 نقاط .

وفى نفس التوقيت يلتقى دمنهور بنى عبيد مع دمنهور ، وبيلا مع الجزيرة ، والحمام مع المنصورة ، والرجاء مع دكرنس ، وسبورتنج مع حرس الحدود.