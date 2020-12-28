شكرا لقرائتكم خبر عن سداسي الكرة النسائية يناشدن وزير الرياضة لإنهاء أزمتهن مع اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد سداسي فريق الكرة النسائية لنادي الترام سابقًا، دنيا أحمد، بسملة عبد المجيد، نورهان محمد، فاطمة أحمد، رودينا عبدالرسول، أسيل محمد، لاعبي الكرة النسائية بنادي الترام، بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لإنهاء أزمتهن مع اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة.

وقالت دنيا أحمد، لاعبة الكرة النسائية بنادي الترام سابقًا، في تصريحات تليفزيونية "، إن اتحاد الكرة يرفض الاعتراف بالجواب الذي نمتلكه ويفيد بأحقيتنا بفسخ تعاقدنا مع نادي الترام، مضيفة: لم نحصل على مستحقاتنا وتعرضنا للإهانات ولكن اتحاد الكرة رفض الاعتراف بالجواب دون إبداء أي أسباب نهائيًا ونتمنى تدخل الدكتور أشرف صبحي لحل أزمتنا في أسرع وقت".

فيما انتقد الإعلامي عمر ربيع ياسين موقف اللجنة الثلاثية من فسخ تعاقد السادسي دنيا أحمد، بسملة عبد المجيد، نورهان محمد، فاطمة أحمد، رودينا عبدالرسول، أسيل محمد، لاعبي الكرة النسائية بنادي الترام.

وقال عمر ربيع ياسين، إن اتحاد الكرة يرفض الاعتراف بالخطاب الذي يمتلكه لاعبات الترام وذلك لتصفية الأجواء، مضيفا: أنه واجب على أعضاء اللجنة الثلاثية تنفيذ طلب اللاعبات وفقًا للجواب الموثق والذي يفيد أحقيتهم بفسخ تعاقدهم.