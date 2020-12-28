شكرا لقرائتكم خبر عن جابر وصلاح يغيبان عن أسوان فى مواجهة الإسماعيلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عبد الغفار، رئيس الجهاز الطبى لفريق أسوان، أن الفريق سيكون مكتمل الصفوف فى المباراة المقبلة أمام الإسماعيلى باستثناء غياب محمود صلاح، حيث أثبتت أشعة الرنين المغناطيسي التى خضع لها محمود صلاح لاعب نادى أسوان إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة، بعد خروجه مصاباً من مباراة المصرى بالجولة قبل الماضية، والتى خسرها أبناء الجنوب بثلاثية نظيفة، وقررت إدارة الكرة والجهاز الطبى سرعة البدء فى إجراءات العملية الجراحية للاعب.

كما يغيب أيضاً محمد ميدو جابر عن أسوان فى لقاء الإسماعيلى، بعد تعرضه للطرد فى مباراة الجولة الماضية أمام الجونة والتى خسرها أبناء الجنوب بهدف نظيف.

ويعتبر محمد جابر من أبرز العناصر الأساسية فى تشكيل أسوان خلال الموسم الماضى والحالى، ونجح خلال المباراة الماضية فى إنقاذ أكثر من فرصة خطيرة كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة لصالح الجونة.

ويغيب سامى الشيشينى عن دكة بدلاء أسوان فى اللقاء المقبل، ذلك بعد تعرضه للطرد فى مباراة الجونة، بعد اعتراضه على قرار حكم المباراة الذى احتسب رمية تماس للجونة كانت من وجهة نظر مدرب أسوان أنها لصالح فريقه.

ويخضع فريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى مدرب أبناء الجنوب لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة النادى الإسماعيلى، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الخامس من عمر مسابقة الدورى العام، وأغلق الجهاز الفنى لفريق أسوان صفحة الخسارة الأخيرة من الجونة، والتى تعرض لها أبناء الجنوب بهدف نظيف فى منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

ويعمل الشيشينى على معالجة الأخطاء الدفاعية قبل مواجهة النادى الاسماعيلى المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الخامس، وشدد الشيشينى على أهمية عدم التعرض لخسارة جديدة فى تلك المباراة بعد الخسارة فى آخر جولتين أمام المصرى والجونة.