الارشيف / اخبار الرياضه

ضياء السيد: سيراميكا كليوباترا عانى من ثغرات دفاعية أمام بيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن سيراميكا كليوباترا عانى من ثغرات واضحة في الدفاع أمام بيراميدز.

وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "يجب على سيراميكا كليوباترا اكمال

الاستحواذ الجيد على الكرة بخلق الفرص أمام المرمى".

وأكمل: "بيراميدز يملك لاعبين تؤذي المنافسين فنيا، كما أن سيراميكا كليوباترا عانى من تمركز لاعبيه في الكرات الثابتة".

وتابع: "الفرق المنافسة بدأت تحفظ

اداء لاعبي سيراميكا كليوباترا، ويجب على هيثم شعبان إيجاد حلول أخرى تساعد فريق على استعادة الانتصارات مرة أخرى".

وأشار: "بيراميدز كان أفضل نسبيا أمام سيراميكا كليوباترا من المباريات السابقة، يجب أن يقدم اداء أفضل من ذلك خاصة مع اللاعبين المميزين في صفوفه". وأتم: "بيراميدز فاز لأنه احترم فريق سيراميكا كليوباترا".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا