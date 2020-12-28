ميسي يطلق تصريحات قوية ويؤجل حسم مستقبله مع "برشلونة" 

رفض الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني حسم مستقبله مع الفريق الكاتالوني مؤجلاً اتخاذ قراره حتى نهاية الموسم، لكنه في ذات الوقت أطلق بعض التصريحات القوية والمهمة لعشاق البلوغرانا.



وخرج ميسي بتصريحات جديدة تتعلق بمستقبله مع برشلونة ومشكلته الشهيرة التي نشبت بداية الموسم عندما أعلن صراحة رغبته بالرحيل قبل أن يعدل عن قراره بسبب اضطراره إلى مواجهة فريقه من خلال المحاكم (نظراً لبعض الشروط غير الواضحة في عقده).



وقال ميسي في لقاء خاص تناقلته وسائل الإعلام العالمية: "سأنتظر نهاية الموسم الحالي لأحدد مستقبلي، إن رحلت أفضل أن يتم ذلك بأفضل طريقة، برشلونة أكبر من أيّ لاعب، دائماً كانت لدي الرغبة في خوض تجربة في الولايات المتحدة".



ونفى ليو وجود خلافات مع زميله الفرنسي غريزمان مؤكداً أنّ العلاقة التي تجمعهما جيدة وقال بشأن اتصالاته مع غوارديولا مدرب مانشستر سيتي: "تحدثت مع غوارديولا عن سير الأمور في برشلونة وسيتي لكننا لم نتطرق لإمكانية اللقاء مجدداً".



وفيما يتعلق بمشكلته التي نشبت بالأشهر الفائتة مع إدارة بارتوميو رئيس برشلونة المستقيل وإمكانية دعمه لأحد المرشحين للرئاسة: "كنت أعلم أنه في حال توجهت إلى القضاء سأفوز بالقضية لكنني لم أرد الخروج بتلك الطريقة، لم أتحدث إلى أيّ مرشح رئاسي وأفضل عدم الانحياز لأي منهم".



وأطلق ميسي تصريحات واضحة فيما يتعلق بإدارة بارتوميو: "لو عاد بي الزمن لأرسلت البورفاكس، أخبرت الرئيس برغبتي في الرحيل، القرار كان صعباً للغاية، لكنني رأيته الخيار الأفضل حينها، بارتوميو خدعني في أمور عدة، ما قاموا به مع لويس سواريز أمر جنوني".



ولم ينكر ميسي علاقته الكبيرة بنادي برشلونة الذي منحه كل شيء وفقاً لتعبيره لكنه أشار لصعوبة عودته إلى المكانة التي كان عليها منذ سنوات: "، التعاقد مع كومان أمر صائب، برشلونة في وضع سيء للغاية، من الصعب جداً أن يعود كما كان".