شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الدراويش: قادر على إخراج الإسماعيلي من كبوته الفنية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد وهبة، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، إنه تولى مسؤولية الدروايش في وقت صعب للغاية وسط أجواء وأحداث وقرارات متلاحقة، الأمر الذي صعب المهمة.
وأكد «وهبة» في تصريحات لبرنامج الإعلامي أحمد شوبير، مساء الأحد، أنه قادر على إخراج الدروايش من الحالة الفنية السيئة التي يعانى منها خلال الموسم الجاري.
وأشار إلى أنه لم يفكر في تكليفه بمهام تولي قيادة الدروايش.
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