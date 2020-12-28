شكرا لقرائتكم خبر عن «مرجان» عن مشهد استلام الخطيب لجائزة نادي القرن: «فخر لمصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن مشهد استلام محمود الخطيب، رئيس النادي، جائزة الأهلي نادي القرن الأفريقي، والأكثر تتويجا بالشرق الأوسط بالقرن 21، يعد فخر لمصر بأكمالها.

وأضاف مرجان، خلال تصريحاته المتلفزة، مساء الأحد، أن إدارة الأهلي دائما تسعى لتحقيق الانجازات والبطولات خلال الفترة المقبلة وفقا لما تعود عليه المارد الأحمر منذ نشأته.