شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يحقق في أزمة مسحات كورونا قبل لقاء الأهلي والاتحاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مجدي أبوفريخة، رئيس اتحاد كرة السلة، إن الاتحاد سيفتح تحقيقا دقيقا لأحداث مباراة الأهلي والاتحاد التي أجريت مساء الأحد وسط انتشار فيروس كورونا بين لاعبي الفريقين.
وأكد أبوفريخة، في تصريحاته المتلفزة، الأحد، أن تأخر المسحات هي التي تسببت في حدوث أزمة مباراة الأهلي والاتحاد، وأدت في نهاية الأمر لإقامة اللقاء وعدد من لاعبي الفريقين مصابين بفيروس كورونا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
132,541
-
تعافي
110,015
-
وفيات
7,405
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد السلة يحقق في أزمة مسحات كورونا قبل لقاء الأهلي والاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.