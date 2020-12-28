شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يحقق في أزمة مسحات كورونا قبل لقاء الأهلي والاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مجدي أبوفريخة، رئيس اتحاد كرة السلة، إن الاتحاد سيفتح تحقيقا دقيقا لأحداث مباراة الأهلي والاتحاد التي أجريت مساء الأحد وسط انتشار فيروس كورونا بين لاعبي الفريقين.

وأكد أبوفريخة، في تصريحاته المتلفزة، الأحد، أن تأخر المسحات هي التي تسببت في حدوث أزمة مباراة الأهلي والاتحاد، وأدت في نهاية الأمر لإقامة اللقاء وعدد من لاعبي الفريقين مصابين بفيروس كورونا.