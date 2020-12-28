شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو جريشة»: الأزمة المالية أثرت على الدراويش.. ونائب رئيس النادي لا يحضر الاجتماعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صلاح أبوجريشة، نجم الإسماعيلي السابق، إن الأزمة المالية التى يعاني منها النادي صعبت الأمور على الفريق خلال انطلاقة الدروايش خلال بداية الموسم الجاري.
وأكد في تصريحاته المتلفزة، مساء الأحد، أن رحيل محمد حمص عن العمل داخل الإسماعيلي جاء لعدم سلامة الأمور الفنية داخل الفريق.
وأضاف أن نائب رئيس نادي الإسماعيلي لم يحضر اجتماع مجلس الدراويش، والأعضاء تحضره.
وعلق قائلًا: «من غير المعقول أن يتولى رئيس نادي الإسماعيلي لجنة الكرة دون أن يلمس الكرة في الماضي».
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