شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح أبو جريشة يهاجم مجلس الإسماعيلي: «الصفقات غير مرضية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صلاح أبوجريشة، نجم الإسماعيلي السابق، إن الصفقات التي تتم حاليا داخل نادي الإسماعيلي غير مرضية لجماهير الدروايش.
واضاف: «اللي موجود في النادي مش أمين على النادي».
وتابع في تصريحات متلفزة: «يوجد بعض أشخاص داخل نادي الإسماعيلي تحاول الاستفادة من النادي دون إفادة الدراويش».
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