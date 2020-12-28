شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح أبو جريشة يهاجم مجلس الإسماعيلي: «الصفقات غير مرضية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صلاح أبوجريشة، نجم الإسماعيلي السابق، إن الصفقات التي تتم حاليا داخل نادي الإسماعيلي غير مرضية لجماهير الدروايش.

واضاف: «اللي موجود في النادي مش أمين على النادي».

وتابع في تصريحات متلفزة: «يوجد بعض أشخاص داخل نادي الإسماعيلي تحاول الاستفادة من النادي دون إفادة الدراويش».