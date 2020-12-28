شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يضع خطة لحل أزمة دفاع ليفربول في «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوصى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بضرورة التعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير من العام الجديد، خاصة بعد إصابة ماتيب، في لقاء وست بروميتش الذي أقيم مساء الأحد وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ووفقا لموقع «ديلي ميل» البريطاني، أكد كلوب أن ليفربول يحتاج لمدافع قوي يستطيع تعويض غياب فان دايك الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي بداية الموسم الجاري، وماتيب الذي أصيب في لقاء الأحد.