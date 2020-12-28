شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه مورينيو بعد تعادل توتنهام أمام ولفرهامبتون: «أنا محبط للغاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صب جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، عضبه على لاعبي الفريق بعد سقوطهم في فخ التعادل الإيجابي أمام ولفرهامبتون، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأكد المدرب البرتغالي، في تصريحات نشرها موقع «ديلي ميل»: «أنا محبط للغاية بهذا التعادل، غاب الطموح والشراسة الهجومية لنا خلال هذا اللقاء».

وهز توتنهام هوتسبير شباك ولفرهامبتون واندرارز بعد 57 ثانية فقط لكن فريق المدرب جوزيه مورينيو دفع ثمن التراجع للدفاع ليتعادل 1-1 مع مضيفه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.