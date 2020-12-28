شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعيد تشكيل اللجان الفنية بعد تولي عماد عبدالعزيز رئاسة النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، عن إجراء تغيير وإعادة هيكلة لكافة اللجان الفنية والإدارية داخل النادي بعد توليه منصب رئيس اللجنة خلفا للراحل أحمد البكري الذي وافته المنية الخميس الماضي متاثرا بفيروس كورونا.

وقال في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» مع الإعلامي سيد على: «لا مساس باللجان الإدارية التي تدير ادارة الكرة والفريق الكروي الاول لكن سيتم عمل إعادة هيكلة للجان الفنية والإدارية لإعادة الأمور الإدارية للنادي إلى نصابها الطبيعي».