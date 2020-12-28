شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: فنادق منتخبات مونديال اليد ستكون «منطقة عزل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن النشاط الرياضي مستمر وسط الإجراءات الاحترازية، خاصة وأننا مقبلين على بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة على أرض مصر.

وأكد أن الإجراءات الاحترازية التي ستطبق خلال مونديال اليد، ستظهر لأول مرة، وفنادق المنتخبات المشاركين في البطولة ستكون منطقة عزل، ممنوع الاقتراب منها منعا لحدوث إصابات بفيروس كورونا.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج الإعلامي أحمد شوبير، الأحد، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا، سريعة الانتشار أكثر من الأول، والكثير من الدول الأوروبية حققت أرقام كبيرة عن الموجة الأولى.

وتابع قائلًا: «الموجة الثانية ضمت فئات الشباب ما بين عمر 18 إلى 35 عاما بجانب الأطفال».