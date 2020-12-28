هل يرسل الزمالك تهنئة رسمية للأهلي؟ رئيس النادي يرد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، إن اللجنة ستجتمع خلال ساعات لدراسة إمكانية إرسال برقية تهنئة رسمية لمجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب لتهنئتهم بفوز ناديهم بجائزة الأكثر تتويجا في دبي. وقال رئيس نادي الزمالك في مداخلة هاتفية برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد على: «النادي الأهلي كبير وسنبحث أمر تهنئته بعد فوزه بجائزة في دبي باعتبار الأهلي النادي الأكثر تتويجا». وجاء رد رئيس الزمالك بناء على طلب من الإعلامي سيد على لإرساله برقية رسمية للأهلي لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الناديين، فرد عليه رئيس اللجنة الثلاثية انه سيتم بحث هذا الأمر لاتخاذ قرار بإرسال تهنئة من عدمه. الوضع في مصر

اصابات 132,541

تعافي 110,015

وفيات 7,405

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