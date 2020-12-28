شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن قائمة الفريق المسافرة للإسكندرية، استعدادا لمواجهة سموحة. ويلتقي الزمالك مع سموحة الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساء على استاد برج العرب، في إطار مباريات بالجولة الثالثة للدوري العام. وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمد عواد، خط الدفاع: محمد عبدالغني – محمود حمدي “الونش” – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي – حسام عبدالمجيد – أحمد عيد خط الوسط: فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم أوباما – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا- أشرف بن شرقي – حسين فيصل. خط الهجوم: حميد أحداد – عمر السعيد. الوضع في مصر

اصابات 132,541

تعافي 110,015

وفيات 7,405

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