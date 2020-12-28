شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبداللطيف: طالبت مسؤولي الزمالك بالتعاقد مع والتر بواليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك سابقًا، إنه تواصل مع أحد مسئولي نادي الزمالك في الفترة الماضية من أجل التعاقد مع مهاجم نادي الجونة والتر بواليا.

وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «تواصلت مع أحد المسئولين عن ملف الكرة في الزمالك بالوقت الجاري وطالبته بضرورة التعاقد مع والتر بواليا قبل النادي الأهلي».

وتابع: «والتر بواليا مهاجم من العيار الثقيل وسيكون إضافة كبيرة لنادي الزمالك حال إنضمامه إلى صفوف الفريق الأبيض».