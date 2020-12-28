شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبداللطيف: ساسي كان سيجدد للزمالك مقابل 900 ألف يورو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك سابقًا، مفاجأة كبيرة بشأن تجديد التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، مع فريق ميت عقبة.
وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «فرجاني ساسي كان سيجدد لنادي الزمالك مقابل 900 ألف يورو فقط كراتب سنوي».
وتابع: «معلوماتي من داخل نادي الزمالك أن ساسي كان سيجدد مقابل 900 ألف يورو في الموسم الواحد ولا يصح أن يحصل لاعب على 45 مليون جنيه في الموسم ولاعب أخر يلعب بجانبه يحصل على 10 مليون جنيه فقط».
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