شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد رياضة الجميع» يعلن استضافة أول نسخة لكأس العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع إطلاق أول نسخة لكأس العالم للأهداف العالمية في المملكة العربية السعودية ، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع السيدات في جميع أنحاء المملكة على ممارسة الرياضة والتي تساعد بشكل إيجابي على تعزيز الصحة العامة. وقد دعا الاتحاد السعودي السيدات في جميع أنحاء المملكة للمشاركة في هذه المبادرة من خلال تشكيل فرق رياضية، إذ ستسهم مشاركتهن في دعم أنشطة وبرامج وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتستمر هذه المبادرة العالمية على مدار عام 2021، وستبلغ ذروتها في بطولة كرة القدم للفرق الخماسية، التي ستمنح الفرق المشاركة فرصة أخيرة للدفاع عن أهداف التنمية المستدامة التي تم تبنيها، وسيتأهل الفريق الفائز في المبادرة، استناداً إلى جهوده في تحقيق أهدافه داخل وخارج الميدان، للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم للأهداف العالمية، والتي ستقام في مدينة نيويورك، حيث سيتكفّل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بكافة تكاليف السفر والمعدات الرياضية للفريق الفائز.

وفي هذا السياق، علقت المديرة التنفيذية للاتحاد السعودي للرياضة للجميع شيماء بنت صالح الحصيني: «تتوافق هذه المبادرة مع جهود الاتحاد السعودي في دعم المشاركة المجتمعية، ولعب دور رائد في تعزيز التأثير الإيجابي لرتم الحياة اليومية»، موضحة في الوقت ذاته أن هذه المبادرة التي تستضيفها المملكة تعد أحد مستهدفات برنامج جودة الحياة، كأحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، كما تعد هذه المبادرة تجسيداً لالتزام الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في زيادة المشاركة في الأنشطة البدنية.

ولفتت الحصيني إلى أن دعم كل من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية أتاح لهذا البرنامج الانطلاق بحماسة وجاهزية تامة، مؤكدة في الوقت ذاته أننا في نسخة المملكة لكأس العالم للأهداف العالمية على استعداد لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

بدورها، أعربت مؤسسة بطولة كأس العالم للأهداف العالمية ماجكن جيلمارتين عن فخرها بتنظيم هذه الفعالية في المملكة للمرة الأولى، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، مؤكدة في الوقت ذاته نجاح الاتحاد السعودي في الوجود من خلال الاستفادة من القيم النبيلة للرياضة في تحقيق الأهداف العالمية.

وأضافت جيلمارتين: «تعد مشاركة فريق الأخضر السعودي وتفانيه في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، نوعاً من تسليط الضوء على دور المرأة السعودية الريادي في عالم الرياضة».

وتتوافق أهداف التنمية المستدامة، التي تم اعتمادها من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في العام 2015، مع رؤية المملكة 2030، وأهداف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وهي بمثابة دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية الأرض من مظاهر التلوث، وضمان تمتع جميع الشعوب بالسلام والرفاه بحلول عام 2030.

يذكر أن الفريق الأخضر السعودي احتل المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأهداف العالمية لعام 2019 في مدينة نيويورك، بعد مشاركته الناجحة في النصف النهائي للبطولة، التي استضافتها الدنمارك في وقت سابق من العام الماضي.