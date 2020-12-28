دورة ألعاب «الدفاع الجوي» تتألق بنجوم الوطن

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الخامسة أبطال السباحة
حقق سباحو المجموعة الخامسة لقب مسابقة السباحة بعد أن سيطروا على سباقات (200م، 100م، 50م،4×50م حرة)، بينما ذهبت ذهبية 50م فراشة للمجموعة الثالثة، وواصل نجوم المجموعة الخامسة سيطرتهم على سباقات السباحة في اليوم الأخير، وذلك في مسافات (100م ظهر، 50م حرة، 100م حرة، 50م ظهر، 4×50م متنوع ).
الثانية تظفر بذهبية السلة
بدون أي خسارة وبالعلامة الكاملة من النقاط، استطاع نجوم منتخب المجموعة الثانية تحقيق لقب وذهبية لعبة كرة السلة بعد فوزه على نظيره فريق المجموعة الثالثة، بينما سبقها لقاء المجموعة الخامسة والرابعة الذي انتهى لمصلحة المجموعة الخامسة، وعقب نهاية اللقاء تم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالميداليات الملونة، حيث حقق منتخب المجموعة الثالثة المركز الثالث والميداليات البرونزية، بينما جاء منتخب المجموعة الأولى ثانياً بالميداليات الفضية، ثم توج أبطال اللعبة منتخب المجموعة الثانية بالميداليات الذهبية وسط أفراح اللاعبين والجهازين الفني والإداري.
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