شكرا لقرائتكم خبر عن جاك «الأهلي» يا «هلال» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قاد هداف الدوري التاريخي عمر السومة فريقه لفوز مهم على مضيفه الرائد بهدفين لهدف، ليقلص الأهلي الفارق بينه وبين المتصدر الهلال إلى نقطة واحدة فقط، فيما استعاد فريقا الفتح والعين نغمة الانتصارات على حساب ضيفيهما الفيصلي والتعاون، أما الوحدة فقد حقق فوزه الثالث على التوالي بعد فوزه على مضيفه أبها، في نهاية لقاءات الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي «يقلبها» على الرائد

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، قلب الأهلي تأخره إلى فوز بهدفين لهدف على مضيفه الرائد الذي تقدم أولاً من ركلة جزاء نفذها بنجاح نيمانيا نيكوليتش (د:13)، وعادل للأهلي محترفه ألكسندر ميتريتا (د:55)، وفي الوقت بدل الضائع سدد عمر السومة ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الـ18 لتسكن الشباك الرائدية هدفا ثانيا للأهلي (د:90+2)، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين لهدف، ليصل للنقطة 22 ويقلص الفارق بينه وبين المتصدر الهلال إلى نقطة واحدة فقط، فيما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 11.

الفتح يعود

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، كسر الفتح سلسلة خسائره بفوز صعب على ضيفه الفيصلي بنتيجة 3/‏‏‏2. تقدم الفتح أولاً بثلاثية نظيفة أنهى بها الشوط الأول، جاءت عن طريق علي الزقعان (هدفين د:18، 45+1)، ومراد باتنا (د:35). وفي الشوط الثاني أحرز الفيصلي هدفين متتاليين عن طريق محمد الصيعري من كرة ثابتة (د:72)، وفي الدقيقة نفسها، أضاف زميله جوليو تفاريس الهدف الثاني، ولكن عجز لاعبو الفيصلي عن إدراك التعادل رغم حالة الطرد التي تعرض لها لاعب الفتح سفيان بن دبكة (د:85) لينتهي اللقاء بفوز الفتح بثلاثة أهداف لهدفين. وبهذه النتيجة يصل الفتح للنقطة 13، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 13.

وعلى استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، تغلب الوحدة على مضيفه أبها بهدف دون مقابل، جاء عن طريق لاعبه أحمد بن عبده (د:40)، ليصل الوحدة للنقطة 15، فيما تجمد رصيد أبها عند النقطة 11.

العين يضرب السكري

وفي استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، انتصر فريق العين على ضيفه التعاون بهدف دون مقابل، جاء عن طريق خواني أنيور (د:16)، ليرفع العين من رصيده النقطي إلى 10نقاط، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 14.

الشرقية تبتسم للاتفاق

وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، انتصر الاتفاق على جاره القادسية بهدفين لهدف، أحرز هدفي الاتفاق كل من سليمان دوكارا (د:25)، وعلي هزازي (د:52)، فيما جاء هدف القادسية من ركلة جزاء عن طريق حسن العمري (د:43). وبهذه النتيجة وصل الاتفاق للنقطة 17، فيما تجمد رصيد القادسية عند النقطة 13.