اللجنة المنظمة لمونديال اليد عن حضور الجمهور رغم كورونا: الصالة هتشيل ربع قدرتها 4 آلاف.. وعمرو أديب يرد : ما بلاش جمهور

أكد المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد، إنه تم تخصيص الحضور الجماهيرى 30 % في بطولة العالم لكرة اليد، موضحا أن صالة الجماهير تستوعب 16500 متفرج، يحضر منهم 4 آلاف.

وقال "نصر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر" أنه سيكون هناك مقعدين فارغين بين كل مقعد والآخر، ويستوجب ارتداء الكمامة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك شركات أمن داخلى للتعامل مع الجمهور لارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعى.

وتابع: مطلوب منا أن منتخب مصر يؤدى أداء ممتاز، وأن أهم سلاح فى الدول المنظمة الجماهير، مشيرا إلى أنه طالما خضنا تجربة كأس العالم لا بد أن تكون التجربة كاملة.

من جانبه تساءل أديب: الناس اللى هتكون قاعدة فى صاة الاستاد، 30 % فى ماتشات مصر بس هتعرف تلبسهم كلهم كمامات وتمنع اختلاطهم فى الدخول والخروج؟.. ما بلاش جمهور.