شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الأهلى يكشف كواليس كارثة مواجهة الاتحاد فى وجود 9 مصابين كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد الجارحي المدرب العام لسلة الأهلي، كواليس الأزمة التى حدثت خلال مواجهة الاتحاد السكندرى فى دورى المرتبط، قائلاً: "قبل السفر إلى الإسماعيلية اكتشفنا 3 حالات كورونا فى صفوف الفريق، وخاطبنا اتحاد السلة لتأجيل المباريات لكن الأمر قبل بالرفض، وقالوا لما يكون العدد 6 لاعبين نأجل".

أضاف خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2"، : "بعد خطاب اللجنة الأولمبية والتشديد على المسحات، عملنا المسحات الساعة 4 الفجر أمس، وطالبنا تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة لحين ظهور نتائج المسحات لكن تم رفضه، وبعد انتهاء مواجهة الاتحاد فوجئنا بنتيجة مسحات لاعبى الاتحاد ووجود 9 حالات بين اللاعبين، الأطفال عندهم 14 و 15 سنة وخدناهم من أهاليهم علشان نلاعبهم مع لاعبين مصابين بكورونا، الأمر محزن".

تابع حديثه، إن هناك مواجهات منتظرة مع الاتحاد السكندرى، وطالبنا تأجيل تلك المباريات بعد تلك الحادثة، لكن ما يدور فى الكواليس إن الاتحاد متمسك بإقامة تلك المواجهات.

من جانبه أكد مجدى أبو فريخة، رئيس اتحاد السلة، أن الاتحاد سيجرى تحقيقا حول ما حدث فى مباراة الاهلي والاتحاد السكندري وإجراء المباراة دون معرفة نتيجة مسحة كورونا للفريقين.

وقال مجدى أبو فريخة: "فيه خطأ حصل في مباراة الأهلى والاتحاد وسنجرى تحقيق حول الموضوع لمعرفة المخطئ ومحاسبته، وكان لازم نأجل المباريات حتى وصول نتيجة المسحات، وتأخرها تسبب فى هذه الأزمة".

وأضاف رئيس اتحاد السلة: "لجنة المسابقات كانت ملزمة بعدم لعب المباراة قبل التأكد من سلبية "مسحات" الفريقين، والمباريات تلعب فى صالتين مختلفين، ونحاول تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى أن مباريات الرجال تلعب في يوم والسيدات فى يوم آخر".

وكانت المباراة قد بدأت، دون انتظار نتائج مسحة الفريقين للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت المفاجأة عقب نهاية اللقاء، حيث ظهرت نتيجة المسحات، وتم اكتشاف إصابة 9 لاعبين فى صفوف الاتحاد السكندري بالفيروس.